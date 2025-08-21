La Sarthe à vélo Noyen-sur-Sarthe < > Sablé-sur-Sarthe Noyen-sur-Sarthe Sarthe

La Sarthe à vélo Noyen-sur-Sarthe < > Sablé-sur-Sarthe

La Sarthe à vélo Noyen-sur-Sarthe < > Sablé-sur-Sarthe 72430 Noyen-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire

Cet itinéraire de la Sarthe à vélo progresse au milieu d’une campagne vallonnée avant de traverser les charmants villages d’Avoise et d’Asnières-sur-Vègre.

English :

This Sarthe à vélo route winds through rolling countryside before passing through the charming villages of Avoise and Asnières-sur-Vègre.

Deutsch :

Diese Route der Sarthe mit dem Fahrrad führt durch eine hügelige Landschaft, bevor sie die charmanten Dörfer Avoise und Asnières-sur-Vègre durchquert.

Italiano :

Questo itinerario della Sarthe in bicicletta si snoda attraverso una campagna ondulata prima di passare per gli incantevoli villaggi di Avoise e Asnières-sur-Vègre.

Español :

Esta ruta de Sarthe en bicicleta serpentea por un paisaje ondulado antes de pasar por los encantadores pueblos de Avoise y Asnières-sur-Vègre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire