La Sarthe à vélo Noyen-sur-Sarthe < > Sablé-sur-Sarthe Noyen-sur-Sarthe Sarthe

La Sarthe à vélo Noyen-sur-Sarthe < > Sablé-sur-Sarthe 72430 Noyen-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 20000.0 Tarif :
Cet itinéraire de la Sarthe à vélo progresse au milieu d’une campagne vallonnée avant de traverser les charmants villages d’Avoise et d’Asnières-sur-Vègre.
English :
This Sarthe à vélo route winds through rolling countryside before passing through the charming villages of Avoise and Asnières-sur-Vègre.
Deutsch :
Diese Route der Sarthe mit dem Fahrrad führt durch eine hügelige Landschaft, bevor sie die charmanten Dörfer Avoise und Asnières-sur-Vègre durchquert.
Italiano :
Questo itinerario della Sarthe in bicicletta si snoda attraverso una campagna ondulata prima di passare per gli incantevoli villaggi di Avoise e Asnières-sur-Vègre.
Español :
Esta ruta de Sarthe en bicicleta serpentea por un paisaje ondulado antes de pasar por los encantadores pueblos de Avoise y Asnières-sur-Vègre.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire