La Saulire Lac des Creux Courchevel Savoie

La Saulire Lac des Creux Arrivée du téléphérique de La Saulire 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Après une halte au point culminant de Courchevel et un salut au mont Blanc, descendez jusqu’au centre station.
+33 4 79 08 00 29
English : La Saulire Lac des Creux
After stopping at the highest point in Courchevel and waving to Mont Blanc, you head back down to the centre of the resort.
Deutsch : La Saulire Lac des Creux
Nach einem Halt am höchsten Punkt von Courchevel und einem Gruß an den Mont Blanc fahren Sie hinunter ins Zentrum des Ortes.
Italiano :
Dopo una sosta sul punto più alto di Courchevel e un saluto al Monte Bianco, scendete verso il centro della località.
Español : La Saulire Lac des Creux
Tras una parada en el punto más alto de Courchevel y un saludo al Mont Blanc, baje al centro de la estación.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme