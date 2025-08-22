La Saulire Lac des Creux Courchevel Savoie

La Saulire Lac des Creux Arrivée du téléphérique de La Saulire 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Après une halte au point culminant de Courchevel et un salut au mont Blanc, descendez jusqu’au centre station.

  +33 4 79 08 00 29

English : La Saulire Lac des Creux

After stopping at the highest point in Courchevel and waving to Mont Blanc, you head back down to the centre of the resort.

Deutsch : La Saulire Lac des Creux

Nach einem Halt am höchsten Punkt von Courchevel und einem Gruß an den Mont Blanc fahren Sie hinunter ins Zentrum des Ortes.

Italiano :

Dopo una sosta sul punto più alto di Courchevel e un saluto al Monte Bianco, scendete verso il centro della località.

Español : La Saulire Lac des Creux

Tras una parada en el punto más alto de Courchevel y un saludo al Mont Blanc, baje al centro de la estación.

