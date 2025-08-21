La Scandibérique Appilly Oise

La Scandibérique A pieds

La Scandibérique 60400 Appilly Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 100000.0 Tarif :

Longue de 5000km, l’EuroVelo 3 s’étend de Norvège jusqu’en Espagne (la Scandibérique ) Une portion de 100 km se trouve entre Appilly et Ver-sur-Launette. Cette Véloroute et Voie Verte représente une occasion de faire une balade en vélo sur les berges de l’Oise et dans les majestueux massifs forestiers de Compiègne, Halatte et Ermenonville. Lieux à voir, itinéraires, cartes, bref on vous dit tout concernant cette randonnée vélo sur l’une des plus belles voie cyclable et pédestre. Suivez-le guide ! Site dédié www.scandiberique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Scandibérique

The 5000km EuroVelo 3 stretches from Norway to Spain (the Scandibérique ), with a 100km stretch between Appilly and Ver-sur-Launette. This Véloroute et Voie Verte is a great opportunity to cycle along the banks of the Oise and through the majestic forests of Compiègne, Halatte and Ermenonville. Places to see, itineraries, maps we tell you all about this bike tour on one of the world’s most beautiful cycling and walking routes. Follow the guide! Dedicated website www.scandiberique.fr

Deutsch : La Scandibérique

Die 5000 km lange EuroVelo 3 erstreckt sich von Norwegen bis nach Spanien ( Scandibérica ). Ein 100 km langer Abschnitt befindet sich zwischen Appilly und Ver-sur-Launette. Diese Véloroute und Voie Verte stellt eine Gelegenheit dar, eine Radtour entlang der Ufer der Oise und durch die majestätischen Waldmassive von Compiègne, Halatte und Ermenonville zu unternehmen. Sehenswürdigkeiten, Routen, Karten, kurz gesagt, wir sagen Ihnen alles über diese Radtour auf einem der schönsten Rad- und Wanderwege. Folgen Sie dem Führer! Eigene Website www.scandiberique.fr

Italiano :

L’EuroVelo 3, lungo 5.000 km, si estende dalla Norvegia alla Spagna (la Scandibérique ), con un tratto di 100 km tra Appilly e Ver-sur-Launette. Questa Véloroute e Voie Verte è un’occasione per pedalare lungo le rive del fiume Oise e attraverso le maestose foreste di Compiègne, Halatte ed Ermenonville. Luoghi da vedere, itinerari, mappe: in breve, vi raccontiamo tutto su questo tour in bicicletta su uno dei più bei percorsi ciclistici e pedonali. Seguite la guida! Sito web dedicato www.scandiberique.fr

Español : La Scandibérique

La EuroVelo 3, de 5.000 km, se extiende desde Noruega hasta España (la Scandibérique ), con un tramo de 100 km entre Appilly y Ver-sur-Launette. Esta Véloroute y Voie Verte es una oportunidad para pedalear a orillas del río Oise y a través de los majestuosos bosques de Compiègne, Halatte y Ermenonville. Lugares que ver, itinerarios, mapas… en resumen, le contamos todo sobre esta excursión en bicicleta por una de las rutas ciclistas y senderistas más bellas. ¡Siga la guía! Página web dedicada www.scandiberique.fr

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-19 par SIM Hauts-de-France