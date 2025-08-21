La Seille Louhans Saône-et-Loire

La Seille Fluvial

La Seille 71500 Louhans Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 39000.0 Tarif :

Naviguer sur la Seille est captivant, canalisée sur 39 km de Louhans à La Truchère, elle offre des paysages et des sites sublimes.

https://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/au-fil-des-canaux-et-rivieres/decouvrir-rivieres-canaux-bourgogne/24-48h-sur-la-seille/

English :

Navigating the Seille is captivating, with its 39 km of canals running from Louhans to La Truchère, offering sublime landscapes and sites.

Deutsch :

Auf der Seille zu fahren ist fesselnd. Sie ist 39 km lang von Louhans bis La Truchère kanalisiert und bietet erhabene Landschaften und Sehenswürdigkeiten.

Italiano :

La navigazione sulla Seille è affascinante: canalizzata per 39 km da Louhans a La Truchère, offre paesaggi e siti sublimi.

Español :

Navegar por la Seille es cautivador, canalizada a lo largo de 39 km desde Louhans hasta La Truchère, ofrece paisajes y parajes sublimes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data