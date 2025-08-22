La Seine par ses bacs Rouen Seine-Maritime
La Seine par ses bacs
La Seine par ses bacs Quai de la Bourse 76000 Rouen Seine-Maritime Normandie
Durée : Distance : 123000.0 Tarif :
Une route qui vous fera traverser la Seine à moto dans une vallée plein de charme.
English : La Seine par ses bacs
A road that will take you across the Seine by motorbike in a valley full of charm.
Deutsch :
Eine Route, die Sie mit dem Motorrad über die Seine in ein Tal voller Charme führt.
Italiano :
Un percorso che vi porterà ad attraversare la Senna in moto in una valle affascinante.
Español :
Una ruta que le llevará a cruzar el Sena en moto por un valle encantador.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Normandie Tourisme