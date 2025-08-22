La Seine par ses bacs Rouen Seine-Maritime

La Seine par ses bacs

La Seine par ses bacs Quai de la Bourse 76000 Rouen Seine-Maritime Normandie

Durée : Distance : 123000.0 Tarif :

Une route qui vous fera traverser la Seine à moto dans une vallée plein de charme.

English : La Seine par ses bacs

A road that will take you across the Seine by motorbike in a valley full of charm.

Deutsch :

Eine Route, die Sie mit dem Motorrad über die Seine in ein Tal voller Charme führt.

Italiano :

Un percorso che vi porterà ad attraversare la Senna in moto in una valle affascinante.

Español :

Una ruta que le llevará a cruzar el Sena en moto por un valle encantador.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Normandie Tourisme