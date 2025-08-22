La sente des Landes Lalande-en-Son Oise

La sente des Landes A pieds Difficulté moyenne

La sente des Landes Devant l’église et la mairie 60590 Lalande-en-Son Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

Cet itinéraire offre sur une dizaine de kilomètres les multiples facettes du Pays de Bray forêt domaniale alternant de belles allées forestières au milieu de futaies et des sentes escarpées, paysages bocager ou pelouses calcaires se donnant des airs méditerranéens. Vous traverserez les villages de Puiseux-en-Bray et Lalande-en-Son où les longères normandes à pans de bois côtoient des maisons de briques montrant ainsi la richesse des sous-sols argileux.

English : La sente des Landes

This itinerary offers the multiple facets of the Pays de Bray over a dozen kilometres or so: state-owned forest alternating beautiful forest paths in the middle of woodland and steep slopes, bocage landscapes or limestone lawns with a Mediterranean feel. You will pass through the villages of Puiseux-en-Bray and Lalande-en-Son where the long Norman half-timbered houses stand side by side with brick houses showing the richness of the clay subsoil.

Deutsch : La sente des Landes

Diese Route bietet auf etwa zehn Kilometern die vielen Facetten des Pays de Bray: Staatswald, in dem sich schöne Waldwege inmitten von Hochwäldern mit steilen Pfaden abwechseln, Heckenlandschaften oder Kalksteinrasen, die sich ein mediterranes Flair verleihen. Sie durchqueren die Dörfer Puiseux-en-Bray und Lalande-en-Son, wo die normannischen Langhäuser mit Fachwerk neben Backsteinhäusern stehen und so den Reichtum des lehmhaltigen Untergrunds zeigen.

Italiano :

Su una distanza di dieci chilometri, questo percorso offre le molteplici sfaccettature del Pays de Bray: foreste demaniali che si alternano a splendidi sentieri forestali in mezzo ai boschi e a sentieri scoscesi, campi coltivati con siepi o prati calcarei dall’atmosfera mediterranea. Si attraversano i villaggi di Puiseux-en-Bray e Lalande-en-Son, dove le longères normanne a graticcio si affiancano alle case in mattoni, mostrando la ricchezza del sottosuolo argilloso.

Español : La sente des Landes

A lo largo de diez kilómetros, esta ruta ofrece las múltiples facetas del Pays de Bray: bosques estatales que se alternan con hermosas pistas forestales en medio de los bosques y senderos escarpados, tierras de cultivo con setos o céspedes calcáreos de aire mediterráneo. Pasará por los pueblos de Puiseux-en-Bray y Lalande-en-Son, donde las longères de madera normandas se alzan junto a las casas de ladrillo, mostrando la riqueza del subsuelo arcilloso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France