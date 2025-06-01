La Sixtine de la Seille Sillegny Moselle

La Sixtine de la Seille Sillegny Moselle vendredi 1 août 2025.

La Sixtine de la Seille Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR La Sixtine de la Seille 57420 Sillegny Moselle Grand Est

Durée : Distance : 7100.0 Tarif :

Ce circuit au départ de Sillegny est une invitation à la découverte des alentours de ce charmant village des bords de Seille connu pour son église dénommée « La sixtine de la Seille ». Véritable trésor, ses peintures murales exécutées à la détrempe datent des XVè et XVIè siècles. Longtemps cachées par un badigeon, elles furent découvertes le 8 mai 1845 par l’abbé Schnabel, curé de la paroisse de 1840 à 1891, puis restaurées par le peintre Charles-André Malardot.

Facile

English :

This tour from Sillegny is an invitation to explore the surroundings of this charming village on the banks of the Seille, famous for its church, dubbed « the sixtin of the Seille ». A veritable treasure trove, its tempera murals date back to the 15th and 16th centuries. Long hidden by whitewash, they were discovered on May 8, 1845 by Abbé Schnabel, parish priest from 1840 to 1891, and restored by painter Charles-André Malardot.

Deutsch :

Diese Tour beginnt in Sillegny und lädt Sie dazu ein, die Umgebung dieses charmanten Dorfes am Ufer der Seille zu entdecken, das für seine Kirche bekannt ist, die als « Sixtinische Kirche der Seille » bezeichnet wird. Die mit Temperafarben ausgeführten Wandmalereien sind ein wahrer Schatz und stammen aus dem 15. und 16. Sie waren lange Zeit durch eine Tünche verborgen und wurden am 8. Mai 1845 von Abbé Schnabel, der von 1840 bis 1891 Pfarrer der Gemeinde war, entdeckt und anschließend von dem Maler Charles-André Malardot restauriert.

Italiano :

Questo tour, con partenza da Sillegny, invita a esplorare i dintorni di questo affascinante villaggio sulle rive della Seille, famoso per la sua chiesa detta « Sessina della Seille ». Vero e proprio tesoro, le sue pitture a tempera risalgono al XV e XVI secolo. A lungo nascoste dall’imbiancatura, furono scoperte l’8 maggio 1845 dall’abbé Schnabel, parroco dal 1840 al 1891, e restaurate dal pittore Charles-André Malardot.

Español :

Esta excursión, que comienza en Sillegny, invita a explorar los alrededores de este encantador pueblo a orillas del Seille, famoso por su iglesia conocida como la « Sixtina del Seille ». Verdadero tesoro, sus pinturas murales al temple datan de los siglos XV y XVI. Ocultas durante mucho tiempo por la cal, fueron descubiertas el 8 de mayo de 1845 por el abate Schnabel, párroco de 1840 a 1891, y restauradas por el pintor Charles-André Malardot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par Système d’information touristique Lorrain