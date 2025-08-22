La Somme d’Or Gournay-sur-Aronde Oise

La Somme d’Or A pieds Facile

La Somme d’Or Place de l’hôtel de ville 60190 Gournay-sur-Aronde Oise Hauts-de-France

Durée : 80 Distance : 5700.0 Tarif :

Au cœur d’une vallée crayeuse façonnée par l’Aronde, le circuit de la Somme d’Or du nom d’un ruisseau, permet la découverte d’un remarquable patrimoine historique et naturel.

Facile

English : La Somme d’Or

At the heart of a chalky valley shaped by the Aronde river, the Somme d?Or circuit, named after a stream, allows you to discover a remarkable historical and natural heritage.

Deutsch : La Somme d’Or

Im Herzen eines Kreidetals, das von der Aronde geformt wurde, bietet der Rundweg Somme d’Or, benannt nach einem Bach, die Möglichkeit, ein bemerkenswertes historisches und natürliches Erbe zu entdecken.

Italiano :

Nel cuore di una valle gessosa scavata dal fiume Aronde, il sentiero della Somme d’Or, che prende il nome da un torrente, offre la possibilità di scoprire un notevole patrimonio storico e naturale.

Español : La Somme d’Or

En el corazón de un valle de creta excavado por el río Aronde, el sendero de Somme d’Or, que lleva el nombre de un arroyo, ofrece la oportunidad de descubrir un notable patrimonio histórico y natural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France