La Somme naissante Morcourt Aisne

La Somme naissante Morcourt Aisne vendredi 1 août 2025.

La Somme naissante A pieds

La Somme naissante De l’église de Morcourt (parking en face) 02100 Morcourt Aisne Hauts-de-France

Durée : 255 Distance : 15000.0 Tarif :

En aval des sources de la Somme, cette grande boucle démarre à Morcourt pour se diriger vers le fleuve sinueux après un crochet par la ferme du Tilloy. Passé Essigny-le-Petit, on suit un temps la rigole de l’Oise et du Noirrieu au tracé rectiligne pour revenir par les champs Clochers et le champ à Cailloux.

English : La Somme naissante

Downstream from the sources of the Somme, this large loop starts at Morcourt and heads towards the winding river after a detour via the Tilloy farm. After Essigny-le-Petit, we follow the Oise and Noirrieu gullies for a while, following a straight line, to return via the Clochers fields and the Cailloux field.

Deutsch : La Somme naissante

Unterhalb der Quellen der Somme beginnt diese große Schleife in Morcourt und führt nach einem Abstecher zum Bauernhof von Tilloy in Richtung des gewundenen Flusses. Hinter Essigny-le-Petit folgt man eine Weile der geradlinig verlaufenden Rigole de l’Oise et du Noirrieu, um dann über die Felder Clochers und das Feld à Cailloux zurückzukehren.

Italiano :

A valle delle sorgenti della Somme, questo lungo anello parte da Morcourt e si dirige verso il fiume tortuoso dopo una deviazione attraverso la fattoria di Tilloy. Dopo Essigny-le-Petit, si segue per un po’ il percorso rettilineo dei fiumi Oise e Noirrieu per tornare attraverso i campi di Clochers e il campo di Cailloux.

Español : La Somme naissante

Aguas abajo de las fuentes del Somme, este largo bucle comienza en Morcourt y se dirige hacia el sinuoso río tras un desvío por la granja de Tilloy. Después de Essigny-le-Petit, se sigue durante un rato el camino recto de los ríos Oise y Noirrieu para volver por los campos de Clochers y el campo de Cailloux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France