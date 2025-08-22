La Sorgues à Versols (lâchers de truites) Versols-et-Lapeyre Aveyron

La Sorgues à Versols (lâchers de truites)

La Sorgues à Versols (lâchers de truites) 12400 Versols-et-Lapeyre Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Beau parcours de lâchers de truites à proximité de Saint Affrique.

http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Sorgues at Versols (trout releases)

Nice trout release course near Saint Affrique.

Deutsch :

Schöne Strecke zum Aussetzen von Forellen in der Nähe von Saint Affrique.

Italiano :

Bellissimo campo per il rilascio di trote vicino a Saint Affrique.

Español : La Sorgues en Versols (suelta de truchas)

Precioso campo de suelta de truchas cerca de Saint Affrique.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par ADT Aveyron