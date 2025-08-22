La Source Saint Laurent Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
vendredi 1 mai 2026.
La Source Saint Laurent A pieds Facile
Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 8690.0
Envie de dépaysement ? Laissez-vous tenter par ce circuit paisible traversant des paysages typiques du Grandvaux, où forêts, pâtures et haies s’entremêlent aux courbes douces et paisibles de la vallée, si large qu’elle prend autour de Saint-Laurent-en-Grandvaux des airs de Canada.
https://www.jura-outdoor.com/trek/157
English :
Looking for a change of scenery? Let yourself be tempted by this peaceful circuit crossing the typical landscapes of Grandvaux, where forests, pastures and hedges intermingle with the soft and peaceful curves of the valley, so wide that it looks like Canada around Saint-Laurent-en-Grandvaux.
Deutsch :
Lust auf einen Tapetenwechsel? Lassen Sie sich von dieser ruhigen Tour durch die typischen Landschaften des Grandvaux verführen, wo sich Wälder, Weiden und Hecken mit den sanften und ruhigen Kurven des Tals vermischen, das so breit ist, dass es um Saint-Laurent-en-Grandvaux herum kanadische Züge annimmt.
Italiano :
Siete alla ricerca di un cambiamento di scenario? Lasciatevi tentare da questo tranquillo circuito attraverso i paesaggi tipici del Grandvaux, dove boschi, pascoli e siepi si mescolano alle curve dolci e tranquille della valle, così ampia da sembrare il Canada intorno a Saint-Laurent-en-Grandvaux.
Español :
¿Busca un cambio de aires? Déjese tentar por este tranquilo circuito a través de los paisajes típicos de los Grandvaux, donde bosques, pastos y setos se entremezclan con las suaves y apacibles curvas del valle, tan amplio que parece Canadá alrededor de Saint-Laurent-en-Grandvaux.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data