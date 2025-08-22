La Tangente Gourmande Loches Indre-et-Loire

La Tangente Gourmande En VTC

La Tangente Gourmande Place de la Marne 37600 Loches Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 32000.0 Tarif :

Relier Loches à Sainte-Catherine-de-Fierbois, c’est entreprendre une excursion riche en découvertes et pleine de saveurs ! Succombez à l’appel de vos papilles restaurants et producteurs locaux jalonnent le parcours, l’occasion de découvrir les savoir-faire du Sud Touraine en admirant le paysage.

+33 2 47 91 82 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Gourmet Tangent

A trip from Loches to Sainte-Catherine-de-Fierbois is an excursion full of discoveries and flavors! Succumb to the call of your taste buds: restaurants and local producers line the route, giving you the opportunity to discover the know-how of southern Touraine while admiring the landscape.

Deutsch : Die Gourmet-Tangente

Von Loches nach Sainte-Catherine-de-Fierbois zu fahren bedeutet, einen Ausflug voller Entdeckungen und Köstlichkeiten zu unternehmen! Erliegen Sie dem Ruf Ihres Gaumens: Restaurants und lokale Produzenten säumen die Strecke, eine Gelegenheit, das Know-how der Südtouraine zu entdecken und dabei die

Italiano :

Un viaggio da Loches a Sainte-Catherine-de-Fierbois è ricco di scoperte e sapori! Lasciatevi sedurre dal richiamo delle vostre papille gustative: ristoranti e produttori locali costeggiano il percorso, permettendovi di scoprire il savoir-faire del sud della Touraine ammirando il paesaggio.

Español : La tangente gourmet

Un viaje de Loches a Sainte-Catherine-de-Fierbois está lleno de descubrimientos y sabores Sucumba a la llamada de sus papilas gustativas: restaurantes y productores locales jalonan la ruta, dándole la oportunidad de descubrir la maestría del sur de Touraine mientras admira el paisaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire