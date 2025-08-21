La Tête Saint-Jean Saint-Jean-aux-Bois Oise

La Tête Saint-Jean A pieds Facile

La Tête Saint-Jean Carrefour Saint-Nicolas-de-Courson 60350 Saint-Jean-aux-Bois Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 5800.0 Tarif :

Niché au cœur de la forêt de Compiègne, le petit village pittoresque de Saint-Jean-aux-Bois est l’écrin d’une magnifique abbatiale (13ème s.). Elle est dotée d’une porte fortifiée à deux tours et d’un pont-levis, ainsi qu’un très bel arboretum.

C’est également ici qu’Emile Carrara a, en 1937, composé la musique de Mon amant de Saint-Jean . Cette valse écrite voici près de 80 ans est toujours aussi populaire pour avoir été remise au goût du jour dans les années 2000.

English : La Tête Saint-Jean

Nestled in the heart of the forest of Compiègne, the small picturesque village of Saint-Jean-aux-Bois is the setting of a magnificent abbey church (13th century). It has a fortified gate with two towers and a drawbridge, as well as a beautiful arboretum

It is also here that Emile Carrara composed the music for Mon amant de Saint-Jean in 1937. This waltz, written nearly 80 years ago, is still as popular as ever, having been revived in the 2000s.

Deutsch : La Tête Saint-Jean

Im Herzen des Waldes von Compiègne liegt das kleine malerische Dorf Saint-Jean-aux-Bois, in dem sich eine wunderschöne Abteikirche (13. Jh.) befindet. Jahrhundert. Sie verfügt über ein befestigtes Tor mit zwei Türmen und einer Zugbrücke sowie über ein sehr schönes Arboretum

Hier komponierte Emile Carrara 1937 auch die Musik zu Mon amant de Saint-Jean . Dieser Walzer, der vor fast 80 Jahren geschrieben wurde, ist immer noch sehr beliebt, da er in den 2000er Jahren wiederbelebt wurde.

Italiano :

Immerso nel cuore della foresta di Compiègne, il piccolo e pittoresco villaggio di Saint-Jean-aux-Bois ospita una magnifica chiesa abbaziale (XIII secolo). Ha una porta fortificata con due torri e un ponte levatoio, oltre a un bellissimo arboreto

È qui che Emile Carrara compose la musica di Mon amant de Saint-Jean nel 1937. Questo valzer, scritto quasi 80 anni fa, è ancora molto popolare, essendo stato aggiornato negli anni 2000.

Español : La Tête Saint-Jean

Enclavado en el corazón del bosque de Compiègne, el pequeño y pintoresco pueblo de Saint-Jean-aux-Bois alberga una magnífica iglesia abacial (siglo XIII). Tiene una puerta fortificada con dos torres y un puente levadizo, así como un hermoso arboreto

También es aquí donde Emile Carrara compuso la música de Mon amant de Saint-Jean en 1937. Este vals, escrito hace casi 80 años, sigue siendo muy popular, habiendo sido actualizado en la década de 2000.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par SIM Hauts-de-France