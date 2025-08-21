La Thiérache vue d’Ohis Neuve-Maison Aisne

La Thiérache vue d’Ohis A pieds

La Thiérache vue d’Ohis Du parking de l’ancienne gare de Neuve-Maison 02500 Neuve-Maison Aisne Hauts-de-France

Empruntez l’Axe Vert, déambulez dans les rues d’Ohis, promenez-vous le long de l’Oise et découvrez la Thiérache par le petit bout de la lorgnette. Des panneaux thématiques vous dévoileront toutes les richesses de cette belle région frontalière.

Take the Axe Vert, wander through the streets of Ohis, stroll along the Oise and discover Thiérache through a spyglass lens. Themed panels reveal all the treasures of this beautiful border region.

Nehmen Sie die Grüne Achse, schlendern Sie durch die Straßen von Ohis, spazieren Sie entlang der Oise und entdecken Sie die Thiérache aus der Vogelperspektive. Auf thematischen Tafeln erfahren Sie alles über den Reichtum dieser schönen Grenzregion.

Prendete l’Axe Vert, passeggiate per le strade di Ohis, costeggiate il fiume Oise e scoprite la Thiérache attraverso la lente di un cannocchiale. Pannelli tematici riveleranno tutti i tesori di questa splendida regione di confine.

Tome el Axe Vert, pasee por las calles de Ohis, recorra el río Oise y descubra la Thiérache a través de la lente de un catalejo. Paneles temáticos le revelarán todos los tesoros de esta bella región fronteriza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-04-08 par Agence Aisne Tourisme