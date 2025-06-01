La tombe du géant VTT n°12 La Canourgue Lozère

Durée : 120 Distance : 12905.0 Tarif :

Un circuit VTT en bordure du Causse de Sauveterre avec vue sur la Vallée du Lot. Circuit VTT N°12 (balisage bleu)

Difficulté moyenne

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

English :

A mountain bike circuit on the edge of the Causse de Sauveterre with views over the Lot Valley. MTB track N°12 (blue markings)

Deutsch :

Eine Mountainbike-Route am Rande des Causse de Sauveterre mit Blick auf das Tal des Lot. Mountainbike-Rundweg Nr. 12 (blaue Markierung)

Italiano :

Un percorso per mountain bike ai margini della Causse de Sauveterre con vista sulla Valle del Lot. Sentiero MTB n. 12 (segnaletica blu)

Español :

Pista de BTT al borde del Causse de Sauveterre con vistas al valle del Lot. Pista BTT nº 12 (marcas azules)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère