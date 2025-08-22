La Tour d’Apcher depuis Civergols Parcours n°7 Saint-Chély-d’Apcher Lozère
La Tour d’Apcher depuis Civergols Parcours n°7 Saint-Chély-d’Apcher Lozère vendredi 1 mai 2026.
La Tour d’Apcher depuis Civergols Parcours n°7 Marche nordique Facile
La Tour d’Apcher depuis Civergols Parcours n°7 Lieu-dit Civergols 48200 Saint-Chély-d’Apcher Lozère Occitanie
Durée : 180 Distance : 10703.0 Tarif :
Dix kilomètres de marche vallonnée sur de larges pistes de terre et quelques portions de route, une randonnée accessible avec de jolis points de vue.
Facile
https://www.margeride-en-gevaudan.com/ +33 4 66 31 82 73
English :
Ten kilometers of hilly walking on wide dirt tracks and a few stretches of road, an accessible hike with lovely views.
Deutsch :
Zehn Kilometer hügelige Wanderung auf breiten Schotterpisten und einigen Straßenabschnitten, eine zugängliche Wanderung mit schönen Aussichtspunkten.
Italiano :
Dieci chilometri di camminata ondulata su ampi sentieri sterrati e qualche tratto di strada, un’escursione accessibile con bei panorami.
Español :
Diez kilómetros de paseo ondulado por amplias pistas de tierra y algunos tramos de carretera, una excursión accesible con bonitas vistas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère