La tour de Crécy Crécy-sur-Serre Aisne

La tour de Crécy A pieds

La tour de Crécy Devant la tour de Crécy-Sur-Serre 02270 Crécy-sur-Serre Aisne Hauts-de-France

Ponctuée par un calvaire, par un moulin sur la Serre et par l’imposant beffroi dit aussi tour de Crécy , cette intéressante balade évoque la campagne laonnoise, alternant bois, chemin de terre, route goudronnée, rivière et voie ferrée. Détruit pendant la guerre de 1914-18, le village d’Assis s’est reconstruit autour de son église Saint-Martin, d’origine romane, rebâtie une première fois à l’époque gothique, puis au cours du XVIe siècle.

English :

Punctuated by a calvary, by a mill on the Serre and by the imposing belfry also called tour de Crécy , this interesting walk evokes the Laonnoise countryside, alternating woods, dirt road, tarred road, river and railway. Destroyed during the war of 1914-18, the village of Assis was rebuilt around its Saint-Martin church, of Romanesque origin, first rebuilt in the Gothic period, then during the 16th century.

Deutsch :

Dieser interessante Spaziergang, der von einem Kalvarienberg, einer Mühle an der Serre und dem imposanten Glockenturm, der auch Turm von Crécy genannt wird, unterbrochen wird, erinnert an die Landschaft von Laon, wobei sich Wald, Feldweg, asphaltierte Straße, Fluss und Eisenbahnlinie abwechseln. Das Dorf Assis wurde im Krieg von 1914-18 zerstört und um seine ursprünglich romanische Kirche Saint-Martin herum wieder aufgebaut.

Italiano :

Punteggiata da un calvario, da un mulino sulla Serre e dall’imponente campanile, noto anche come torre di Crécy , questa interessante passeggiata evoca la campagna del Laonnais, alternando boschi, strade sterrate, strade asfaltate, il fiume e la ferrovia. Distrutto durante la guerra del 1914-18, il villaggio di Assis è stato ricostruito attorno alla sua chiesa di Saint-Martin, di origine romanica, riedificata una prima volta nel periodo gotico, poi nel XVI secolo.

Español :

Salpicado por un calvario, un molino en el Serre y el imponente campanario, también conocido como la torre de Crécy , este interesante paseo evoca la campiña del Laonnais, alternando entre bosques, caminos de tierra, carreteras asfaltadas, el río y el ferrocarril. Destruido durante la guerra de 1914-18, el pueblo de Assis fue reconstruido en torno a su iglesia de Saint-Martin, de origen románico, reconstruida una primera vez en el periodo gótico y luego durante el siglo XVI.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-07 par Agence Aisne Tourisme