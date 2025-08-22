La tour d’observation du général Mangin Puiseux-en-Retz Aisne

La tour d’observation du général Mangin A pieds

Proche du front et rempart naturel pour la capitale, la forêt de Retz occupe une position stratégique durant la Première Guerre mondiale. Situé à un point élevé du massif forestier, le lieu-dit La Tour Réaumont est choisi par l’armée française pour y implanter une tour d’observation en bois d’environ 30 mètres de haut. En juillet 1918, c’est du haut de cet observatoire que le général Mangin dirige la contre-offensive victorieuse contre les Allemands. Aujourd’hui une stèle marque l’emplacement de cette tour disparue lors d’une tempête en 1924. En 2017, sera érigée une nouvelle construction massive, qui commémorera les 100 ans de cette bataille. Ce circuit permet de suivre différents lieux marquants de cette bataille décisive, jusqu’à l’observatoire du général Mangin, point d’orgue de la balade.

Close to the front and a natural rampart for the capital, the Forest of Retz occupied a strategic position during the First World War. Located at a high point in the forest massif, the place called La Tour Réaumont was chosen by the French army to install a wooden observation tower about 30 metres high. In July 1918, it was from the top of this observatory that General Mangin led the victorious counter-offensive against the Germans. Today a stele marks the site of this tower, which disappeared during a storm in 1924. In 2017, a massive new construction will be erected to commemorate the 100 years of this battle. This circuit allows you to follow different places of this decisive battle, up to General Mangin’s observatory, the highlight of the walk.

In der Nähe der Front und als natürlicher Schutzwall für die Hauptstadt nahm der Wald von Retz während des Ersten Weltkriegs eine strategische Position ein. Der Ort La Tour Réaumont liegt an einem erhöhten Punkt des Waldmassivs und wird von der französischen Armee ausgewählt, um dort einen hölzernen Beobachtungsturm mit einer Höhe von etwa 30 Metern zu errichten. Im Juli 1918 leitete General Mangin von diesem Observatorium aus die siegreiche Gegenoffensive gegen die Deutschen. Heute markiert eine Stele den Standort dieses Turms, der 1924 bei einem Sturm verloren ging. Im Jahr 2017 soll ein neues, massives Bauwerk errichtet werden, das an den 100. Jahrestag dieser Schlacht erinnern soll. Auf diesem Rundgang können Sie verschiedenen markanten Orten dieser entscheidenden Schlacht folgen, bis hin zum Observatorium von General Mangin, dem Höhepunkt des Spaziergangs.

Vicino alla linea del fronte e bastione naturale per la capitale, la foresta di Retz occupava una posizione strategica durante la Prima Guerra Mondiale. Situato in un punto elevato della foresta, il luogo noto come La Tour Réaumont fu scelto dall’esercito francese per costruire una torre di osservazione in legno alta circa 30 metri. Nel luglio 1918, dalla cima di questo osservatorio, il generale Mangin guidò la vittoriosa controffensiva contro i tedeschi. Oggi una stele segna il sito di questa torre, scomparsa durante una tempesta nel 1924. Nel 2017 verrà eretta una nuova imponente costruzione per commemorare il 100° anniversario di questa battaglia. Questo tour vi porta nei vari luoghi che hanno segnato questa battaglia decisiva, fino all’osservatorio del generale Mangin, il punto culminante della passeggiata.

Cercano a la línea del frente y muralla natural de la capital, el bosque de Retz ocupó una posición estratégica durante la Primera Guerra Mundial. Situado en un punto elevado del bosque, el lugar conocido como La Tour Réaumont fue elegido por el ejército francés para construir una torre de observación de madera de unos 30 metros de altura. En julio de 1918, el general Mangin dirigió desde lo alto de este observatorio la victoriosa contraofensiva contra los alemanes. En la actualidad, una estela marca el emplazamiento de esta torre, que desapareció durante una tormenta en 1924. En 2017, se levantará una nueva construcción masiva para conmemorar el centenario de esta batalla. Este recorrido le lleva a los distintos lugares que marcaron esta batalla decisiva, hasta el observatorio del general Mangin, el punto culminante del paseo.

