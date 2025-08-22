La tour du Canourgue Molezon Lozère

La tour du Canourgue Marche nordique Facile

La tour du Canourgue Parking de part et d’autres sur la D 983 48110 Molezon Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 1126.0 Tarif :

Le sentier chemine sur les traces des seigneurs de la tour du Canourgue, traversant les vestiges d’un ancien village fortifié dans lequel se mêlent histoire et architecture.

Facile

+33 4 66 45 81 94

English :

The trail follows in the footsteps of the lords of the Tour du Canourgue, passing through the remains of an ancient fortified village where history and architecture mingle.

Deutsch :

Der Weg führt auf den Spuren der Herren des Turms von Le Canourgue durch die Überreste eines alten befestigten Dorfes, in dem sich Geschichte und Architektur vermischen.

Italiano :

Il percorso segue le orme dei signori della Tour du Canourgue, attraversando i resti di un antico villaggio fortificato dove storia e architettura si mescolano.

Español :

El sendero sigue las huellas de los señores de la Tour du Canourgue, pasando por los restos de un antiguo pueblo fortificado donde se mezclan historia y arquitectura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère