La Tour du Merle (col en aval) Champagny-en-Vanoise Savoie

Itinéraire pédestre la Tour du Merle (col en aval)

Itinéraire pédestre la Tour du Merle (col en aval) Pont des Chailles 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Lancez-vous sur ce magnifique sentier qui vous emmène sur le versant nord à 1940 m à travers la forêt.

+33 4 79 55 06 55

English : Tour du Merle hiking trail (downhill pass)

Set off on this beautiful trail that takes you on the north slope at 1940 m into the woods.

Deutsch : Wanderroute la Tour du Merle (Pass talwärts)

Starten Sie auf diesem wunderschönen Pfad, der Sie auf dem Nordhang auf 1940 m durch den Wald führt.

Italiano :

Si parte per questo magnifico sentiero, che attraversa il bosco fino al versante nord, a 1940 m.

Español :

Salga por este magnífico sendero, que le llevará a través del bosque hasta la ladera norte a 1940m.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme