La Tour du Télégraphe Chappe Saint-Michel-Tubœuf Orne

La Tour du Télégraphe Chappe

La Tour du Télégraphe Chappe Chemin des Bannes 61300 Saint-Michel-Tubœuf Orne Normandie

Durée : Distance : Tarif :

Faites un petit détour pour découvrir la tour du Buat, unique en Normandie, vestige de la communication française des années 1800, mise au point par Claude Chappe en 1794.

La télégraphie CHAPPE repose sur le principe d’une communication visuelle…

http://saintmichelthubeuf-patrimoine.over-blog.com/ +33 2 33 24 21 98

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English : La Tour du Télégraphe Chappe

Take a little detour to see the Buat Tower, something unique in Normandy, a remnant of the French communications system in the early 1800s, and designed by Claude Chappe in 1794.

CHAPPE telegraphy is based on the principle of visual communication…

Deutsch :

Machen Sie einen kleinen Umweg, um den in der Normandie einzigartigen Turm von Le Buat zu entdecken, ein Überbleibsel der französischen Kommunikation um 1800, die 1794 von Claude Chappe entwickelt wurde

Die CHAPPE-Telegrafie beruht auf dem Prinzip der visuellen Kommunikation…

Italiano :

Una deviazione per scoprire la torre di Buat, unica in Normandia, vestigia della comunicazione francese dell’Ottocento, sviluppata da Claude Chappe nel 1794

La telegrafia CHAPPE si basa sul principio della comunicazione visiva…

Español :

Desvíese para descubrir la torre Buat, única en Normandía, vestigio de la comunicación francesa del siglo XIX, desarrollada por Claude Chappe en 1794

La telegrafía CHAPPE se basa en el principio de la comunicación visual…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-12 par Normandie Tourisme