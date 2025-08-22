La tour et les crêtes Albon Drôme

La tour et les crêtes

La tour et les crêtes Parking devant la cour de l’école de Saint Martin des Rosiers 26140 Albon Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

De collines en collines, cette randonnée propose un joli passage sur la crête conduisant à la tour d’Albon pour nous plonger dans l’histoire de ce pays.

English :

From hills to hills, this hike offers a nice passage on the ridge leading to the Albon tower to immerse us in the history of this country.

Deutsch :

Von Hügel zu Hügel bietet diese Wanderung eine schöne Passage über den Kamm, der zum Turm von Albon führt, um uns in die Geschichte dieses Landes eintauchen zu lassen.

Italiano :

Di collina in collina, questa escursione offre un bel passaggio sul crinale che porta alla torre Albon per immergerci nella storia di questo paese.

Español :

De colina en colina, esta caminata ofrece un bonito paso por la cresta que lleva a la torre de Albon para sumergirnos en la historia de este país.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-12 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme