La Tournée des deux Vallées La Guerche Indre-et-Loire

La Tournée des deux Vallées Boucle vélo n°64 En VTC

La Tournée des deux Vallées Boucle vélo n°64 Place de la Mairie 37350 La Guerche Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 34000.0

Cette boucle vous propose d’en découvrir une partie de la voie verte du Sud Touraine, dans la vallée de la Claise, et de faire une digression pour partir aux confins de la Touraine, sur les rives d’une autre rivière, la Creuse.

+33 2 47 91 82 82

English : The Two Valleys Tour

This loop takes in part of the southern Touraine greenway, in the Claise valley, and then takes a detour to the edge of Touraine, on the banks of another river, the Creuse.

Deutsch : Die Zwei-Täler-Tour

Dieser Rundweg bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Teil des Grünen Wegs der Südtouraine im Tal der Claise zu entdecken und einen Exkurs zu machen, um an die Grenzen der Touraine an den Ufern eines anderen Flusses, der Creuse, zu starten.

Italiano :

Questo anello vi porterà a percorrere una parte della greenway della Touraine meridionale, nella valle della Claise, prima di fare una deviazione ai confini della Touraine, sulle rive di un altro fiume, la Creuse.

Español : El Tour de los Dos Valles

Este bucle le llevará por una parte de la vía verde del sur de Touraine, en el valle del Claise, antes de desviarse hacia el límite de Touraine, a orillas de otro río, el Creuse.

