La Tournée des villages VTT n°1 Saint-Chély-d’Apcher Lozère vendredi 1 mai 2026.
Durée : 60 Distance : 11762.0 Tarif :
Un circuit accessible à tous avec des chemins roulants de terre blanche et des vues panoramiques. Les plus petits comme les plus expérimentés devraient y trouver leur bonheur !
Très facile
https://www.margeride-en-gevaudan.com/ +33 4 66 31 82 73
English :
A circuit accessible to all, with rolling white dirt roads and panoramic views. There’s something for young and old alike!
Deutsch :
Eine für alle zugängliche Strecke mit rollenden Wegen aus weißer Erde und Panoramablicken. Sowohl die Kleinsten als auch die Erfahrensten dürften hier auf ihre Kosten kommen!
Italiano :
Un circuito accessibile a tutti, con piste di sterrato bianco e viste panoramiche. C’è qualcosa per grandi e piccini!
Español :
Un circuito accesible para todos, con ondulantes pistas de tierra blanca y vistas panorámicas. Hay algo para grandes y pequeños
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère