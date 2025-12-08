LA TRACE VERTE Saint-André-de-Sangonis Hérault
Durée : 30 Distance : 200.0 Tarif :
un élément remarquable de notre patrimoine à une fresque qu’un habitant nous offre sur son mur, d’une ruelle pittoresque à un beau point de vue, des élevages de vers à soie au déploiement de la viticulture, traversez les époques sur une boucle d’à peine 2 kilomètres.
+33 4 67 57 00 60
Italiano :
da una parte notevole del nostro patrimonio a un affresco su un muro locale, da un vicolo pittoresco a un bellissimo punto panoramico, dagli allevamenti di bachi da seta alla viticoltura, viaggiate attraverso i secoli su un anello di soli 2 chilometri.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Hérault Tourisme