La Traversée des Baudiches n°12 Pin Haute-Saône
La Traversée des Baudiches n°12 Pin Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
La Traversée des Baudiches n°12 En VTT assistance électrique Difficile
La Traversée des Baudiches n°12 Place du Souvenir, Pin 70150 Pin Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 26880.0 Tarif :
Immersion dans les grands bois de Pin pour un échauffement en douceur ! La Traversée des Baudiches vous conduira ensuite vers le charmant village de Beaumotte-lès-Pin, labellisé Village Fleuri, et de Pin, Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté.
Difficile
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English :
Immerse yourself in the large pine woods for a gentle warm-up! The Traversée des Baudiches will then take you to the charming village of Beaumotte-lès-Pin, a Village Fleuri, and Pin, a Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté.
Deutsch :
Tauchen Sie in die großen Wälder von Pinien ein, um sich sanft aufzuwärmen! Die Traversée des Baudiches führt Sie anschließend in das charmante Dorf Beaumotte-lès-Pin, das mit dem Label Village Fleuri (Blumendorf) ausgezeichnet wurde, und nach Pin, einer Cité de Caractère (Stadt mit Charakter) in der Region Burgund-Franche-Comté.
Italiano :
Immergetevi nella grande pineta per un dolce riscaldamento! La Traversée des Baudiches vi porterà poi all’incantevole villaggio di Beaumotte-lès-Pin, un Village Fleuri, e a Pin, una Cité de Caractère in Borgogna-Franca Contea.
Español :
Sumérjase en los grandes pinares para un suave calentamiento A continuación, la Traversée des Baudiches le llevará al encantador pueblo de Beaumotte-lès-Pin, Village Fleuri, y a Pin, Cité de Caractère en Borgoña-Franco Condado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-23 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data
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