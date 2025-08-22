La Truffière Historique Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

La Truffière Historique

La Truffière Historique 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette randonnée vous propose une déambulation à travers l’histoire de la Truffe et de son exploitation, dès le début du 20e siècle.

+33 4 75 04 07 98

English : La Truffière Historique

This hike takes you on a journey through the history of the truffle and its exploitation, from the beginning of the 20th century.

Deutsch : La Truffière Historique

Diese Wanderung bietet Ihnen einen Spaziergang durch die Geschichte der Trüffel und ihrer Nutzung ab Anfang des 20.

Italiano :

Questa passeggiata vi propone di ripercorrere la storia del tartufo e del suo sfruttamento, a partire dall’inizio del XX secolo.

Español : La Truffière Historique

Este paseo le ofrece un recorrido por la historia de la trufa y su explotación, desde principios del siglo XX.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme