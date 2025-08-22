La Vallée Bailly Marseille-en-Beauvaisis Oise

La Vallée Bailly A pieds Facile

La Vallée Bailly Terrain de jeux pour enfants et terrain de tennis, Rue du Château 60690 Marseille-en-Beauvaisis Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

Ce circuit de randonnée vous emmène en pleine nature, à travers le bois Bailly et le larris des Terres blanches. Celui-ci constitue l’un des derniers ensembles de pelouses calcaire du secteur de Marseille-en-Beauvaisis. Un espace naturel remarquable où se développe une végétation originale adaptée à des conditions de vie difficiles.

English : La Vallée Bailly

This hiking trail takes you into the heart of nature, through the Bois Bailly and the Terres blanches larris. This is one of the last remaining limestone grasslands in the Marseille-en-Beauvaisis area. A remarkable natural area where original vegetation has adapted to difficult living conditions.

Deutsch : La Vallée Bailly

Dieser Wanderweg führt Sie durch die Natur, durch den Bois Bailly und das Larris des Terres blanches. Dieser stellt eine der letzten Kalkgraslandschaften in der Gegend von Marseille-en-Beauvaisis dar. Ein bemerkenswerter Naturraum, in dem sich eine ursprüngliche Vegetation entwickelt, die an schwierige Lebensbedingungen angepasst ist.

Italiano :

Questo percorso a piedi vi porta nel cuore della natura, attraverso il Bois Bailly e la prateria delle Terres Blanches. Si tratta di una delle ultime aree di prateria calcarea rimaste nella zona di Marsiglia-en-Beauvaisis. Questa straordinaria area naturale ospita un tipo di vegetazione originale adattata a condizioni di vita difficili.

Español : La Vallée Bailly

Este sendero le llevará al corazón de la naturaleza, a través del Bois Bailly y los prados de Terres Blanches. Se trata de una de las últimas zonas de praderas calcáreas que quedan en la región de Marsella-en-Beauvaisis. Este notable espacio natural alberga un tipo original de vegetación adaptada a condiciones de vida difíciles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France