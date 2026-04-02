La vallée Bance Jouy-sur-Eure Eure

La vallée Bance

La vallée Bance Les trois étangs 27120 Jouy-sur-Eure Eure Normandie

Durée : 210 Distance : 12500.0 Tarif :

L’amélioration des connaissances sur notre environnement a mis en évidence les liens étroits qui unissent la nature et l’agriculture. Les agriculteurs locaux vous expliquent alors comment ils ont modifié leurs pratiques quotidiennes (et leurs impacts) pour mieux respecter la nature et ses fragilités.

+33 2 32 24 04 43

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English : La vallée Bance

A better understanding of the environment has brought to light the close links between nature and agriculture. Local farmers will tell you how they have changed their everyday practices (and their consequences) in order to respect nature and its fragility.

Deutsch :

Das zunehmende Wissen über unsere Umwelt hat die engen Verbindungen zwischen Natur und Landwirtschaft deutlich gemacht. Die örtlichen Landwirte erklären Ihnen daher, wie sie ihre täglichen Praktiken (und deren Auswirkungen) geändert haben, um die Natur und ihre Anfälligkeiten besser zu respektieren.

Italiano :

La maggiore conoscenza del nostro ambiente ha messo in evidenza lo stretto legame tra natura e agricoltura. Gli agricoltori locali spiegano come hanno modificato le loro pratiche quotidiane (e il loro impatto) per rispettare meglio la natura e la sua fragilità.

Español :

El mayor conocimiento de nuestro medio ambiente ha puesto de relieve los estrechos vínculos entre la naturaleza y la agricultura. Los agricultores locales explican cómo han cambiado sus prácticas cotidianas (y su impacto) para respetar mejor la naturaleza y su fragilidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-18 par Normandie Tourisme