La vallée de la Berthe Thiron-Gardais Eure-et-Loir
La vallée de la Berthe Thiron-Gardais Eure-et-Loir vendredi 1 mai 2026.
La vallée de la Berthe En VTT
La vallée de la Berthe Abbaye 28480 Thiron-Gardais Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : 210 Distance : 33500.0 Tarif :
Beaucoup de dénivelés au milieu du parcours vers le point culminant d’Eure-et-Loir en passant par Vichères, joli village percheron.
English :
Lots of gradients in the middle of the route to the highest point in Eure-et-Loir, via the pretty Percheron village of Vichères.
Deutsch :
Viele Höhenunterschiede in der Mitte der Strecke zum höchsten Punkt von Eure-et-Loir über Vichères, ein hübsches Percheron-Dorf.
Italiano :
Ci sono molte pendenze nella parte centrale del percorso, sulla strada per il punto più alto dell’Eure-et-Loir attraverso il grazioso villaggio percheron di Vichères.
Español :
En la parte central de la ruta hay muchas pendientes, de camino al punto más alto de Eure-et-Loir, pasando por el bonito pueblo percherón de Vichères.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-19 par SIT Centre-Val de Loire