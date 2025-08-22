La vallée de la Berthe Thiron-Gardais Eure-et-Loir

La vallée de la Berthe En VTT

La vallée de la Berthe Abbaye 28480 Thiron-Gardais Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 33500.0 Tarif :

Beaucoup de dénivelés au milieu du parcours vers le point culminant d’Eure-et-Loir en passant par Vichères, joli village percheron.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lots of gradients in the middle of the route to the highest point in Eure-et-Loir, via the pretty Percheron village of Vichères.

Deutsch :

Viele Höhenunterschiede in der Mitte der Strecke zum höchsten Punkt von Eure-et-Loir über Vichères, ein hübsches Percheron-Dorf.

Italiano :

Ci sono molte pendenze nella parte centrale del percorso, sulla strada per il punto più alto dell’Eure-et-Loir attraverso il grazioso villaggio percheron di Vichères.

Español :

En la parte central de la ruta hay muchas pendientes, de camino al punto más alto de Eure-et-Loir, pasando por el bonito pueblo percherón de Vichères.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-19 par SIT Centre-Val de Loire