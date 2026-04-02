La vallée de la Blaise Maillebois Eure-et-Loir

La vallée de la Blaise En VTT

La vallée de la Blaise Place de la mairie 28170 Maillebois Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 19000.0 Tarif :

N’hésitez pas à venir vous balader en vallée de la Blaise ; de nombreuses surprises paysagères et architecturales vous y attendent. Ce circuit, entre plateau et vallée, présente un agréable terrain de divertissement pour petits et grands.

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English :

Take a stroll through the Blaise Valley and you’ll be surprised by the landscape and architecture. This circuit, between plateau and valley, is a pleasant playground for young and old alike.

Deutsch :

Machen Sie einen Spaziergang durch das Tal der Blaise, wo Sie viele landschaftliche und architektonische Überraschungen erwarten. Dieser Rundweg, der zwischen Hochebene und Tal verläuft, bietet einen angenehmen Unterhaltungswert für Groß und Klein.

Italiano :

Passeggiando per la valle del Blaise, troverete molte sorprese a livello paesaggistico e architettonico. Questo circuito, tra altopiano e valle, è un piacevole parco giochi per grandi e piccini.

Español :

Pasee por el valle de Blaise y encontrará muchas sorpresas en el paisaje y la arquitectura. Este circuito, entre meseta y valle, es un agradable patio de recreo para grandes y pequeños.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-31 par SIT Centre-Val de Loire