La vallée de la Brèche Litz Oise

La vallée de la Brèche Litz Oise vendredi 1 août 2025.

La vallée de la Brèche A cheval Difficulté moyenne

La vallée de la Brèche Eglise 60510 Litz Oise Hauts-de-France

Durée : 210 Distance : 13800.0 Tarif :

Diversité des couleurs et des paysages dominent sur ce sentier. Suivez la vallée de la Brèche au départ du paisible village de Litz avant de rejoindre le cours de la rivière. Point d’orgue de ce parcours, l’ensemble architectural remarquable du Prieuré de Wariville et son jardin ouvert au public en été.

English : La vallée de la Brèche

A variety of colours and landscapes dominate this trail. Follow the valley of the Brèche starting from the peaceful village of Litz before joining the course of the river. The highlight of this trail is the remarkable architectural ensemble of the Prieuré de Wariville and its garden open to the public in summer.

Deutsch : La vallée de la Brèche

Vielfalt der Farben und Landschaften dominieren auf diesem Wanderweg. Folgen Sie dem Tal der Brèche vom ruhigen Dorf Litz aus, bevor Sie den Flusslauf erreichen. Höhepunkt dieses Weges ist das bemerkenswerte architektonische Ensemble des Priorats von Wariville und sein Garten, der im Sommer für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Italiano :

Una varietà di colori e paesaggi domina questo percorso. Seguite la valle della Brèche dal tranquillo villaggio di Litz prima di ricongiungervi al corso del fiume. Il punto culminante del percorso è il notevole complesso architettonico del Prieuré de Wariville e il suo giardino, aperto al pubblico in estate.

Español : La vallée de la Brèche

Una variedad de colores y paisajes dominan esta ruta. Siga el valle del Brèche desde el tranquilo pueblo de Litz antes de retomar el curso del río. El punto culminante del recorrido es el notable conjunto arquitectónico del Prieuré de Wariville y su jardín, abierto al público en verano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France