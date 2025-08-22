La vallée de la Brèche (variante) Litz Oise
La vallée de la Brèche (variante) Litz Oise vendredi 1 mai 2026.
La vallée de la Brèche (variante) A pieds Très facile
La vallée de la Brèche (variante) Eglise 60510 Litz Oise Hauts-de-France
Durée : 165 Distance : 11000.0 Tarif :
Diversité des couleurs et des paysages dominent sur ce sentier. Suivez la vallée de la Brèche au départ du paisible village de Litz avant de rejoindre le cours de la rivière. Point d’orgue de ce parcours, l’ensemble architectural remarquable du Prieuré de Wariville et son jardin ouvert au public en été.
Variante Au carrefour de Lorteil, emprunter à droite la D151 sur 400 m. Bifurquer à droite sur la route qui conduit directement à l’entrée de Litz en traversant la méridienne verte (à hauteur des 4 sapins) et le marais boisé. Rattraper ici l’itinéraire.
English : La vallée de la Brèche (variante)
A diversity of colors and landscapes dominate this trail. Follow the Brèche valley from the peaceful village of Litz, before joining the course of the river. The highlight of the trail is the remarkable architectural ensemble of the Prieuré de Wariville and its garden, which is open to the public in summer.
Alternative route At the Lorteil crossroads, turn right onto the D151 for 400 m. Turn right onto the road that leads directly to the entrance to Litz, crossing the green meridian (at the 4 sapins) and the wooded marshland. Catch up with the itinerary here.
Deutsch : La vallée de la Brèche (variante)
Vielfalt der Farben und Landschaften dominieren auf diesem Wanderweg. Folgen Sie dem Tal der Brèche vom ruhigen Dorf Litz aus, bevor Sie den Flusslauf erreichen. Höhepunkt dieses Weges ist das bemerkenswerte architektonische Ensemble des Priorats von Wariville und sein Garten, der im Sommer für die Öffentlichkeit zugänglich ist.
Variante: An der Kreuzung von Lorteil nehmen Sie rechts die D151 für 400 m. Biegen Sie rechts auf die Straße ab, die direkt zum Ortseingang von Litz führt, indem Sie den grünen Meridian (auf der Höhe der 4 Tannen) und das bewaldete Sumpfgebiet überqueren. Hier die Route nachholen.
Italiano :
La diversità dei colori e dei paesaggi domina questo percorso. Seguite la valle della Brèche dal tranquillo villaggio di Litz prima di ricongiungervi al corso del fiume. Il punto culminante del percorso è il notevole complesso architettonico del Prieuré de Wariville e il suo giardino, aperto al pubblico in estate.
Percorso alternativo: All’incrocio di Lorteil, svoltare a destra sulla D151 per 400 m. Svoltare a destra sulla strada che conduce direttamente all’ingresso di Litz, attraversando il meridiano verde (ai 4 sapins) e la palude boscosa. Raggiungere il percorso qui.
Español : La vallée de la Brèche (variante)
La diversidad de colores y paisajes domina este sendero. Siga el valle del Brèche desde el apacible pueblo de Litz antes de retomar el curso del río. El punto culminante de la ruta es el notable conjunto arquitectónico del Prieuré de Wariville y su jardín, abierto al público en verano.
Itinerario alternativo: En el cruce de Lorteil, gire a la derecha por la D151 durante 400 m. Girar a la derecha por la carretera que conduce directamente a la entrada de Litz, atravesando el meridiano verde (a la altura de los 4 sapins) y la marisma arbolada. Retome aquí la ruta.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France