La vallée de la Dathée Noues de Sienne Calvados

La vallée de la Dathée Noues de Sienne Calvados vendredi 1 août 2025.

La vallée de la Dathée

La vallée de la Dathée CHAMP DU BOULT 14380 Noues de Sienne Calvados Normandie

Durée : 225 Distance : 14200.0 Tarif :

Des chemins creux bordés de pilets, des herbages avec des bœufs (boules de granit), des vestiges de moulins sur la Dathée, des nombreux calvaires témoignent de l’exploitation du granit et d’une ancienne industrie papetière. Marchez sur les terres du granit bleu de Vire , l’une des roches les plus dure du monde ! Extrait du topoguide « Le Calvados… à pied® »

http://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/ +33 2 31 66 28 50

English : La vallée de la Dathée

Hollow paths lined with stakes, pastures with granite blocks, the vestiges of mills on the Dathée, and several calvaries all bear witness to the area’s bygone granite mining and papermaking industry. Take a stroll through the land of ‘Vire blue’ granite, one of the hardest stones in the world! Extract from the topographical guide Le Calvados…à pied®

Deutsch :

Von Pilets gesäumte Hohlwege, Grasland mit Ochsen (Granitkugeln), Überreste von Mühlen am Fluss Dathée und zahlreiche Kalvarienberge zeugen vom Granitabbau und von einer alten Papierindustrie. Wandern Sie durch das Land des « blauen Granits von Vire », eines der härtesten Gesteine der Welt! Auszug aus dem Topoguide « Le Calvados… à pied® » (Das Calvados… zu Fuß®)

Italiano :

Sentieri incassati e fiancheggiati da battipalo, prati con biforcazioni (sfere di granito), resti di mulini sulla Dathée, numerosi calvari testimoniano lo sfruttamento del granito e un’antica industria cartaria. Camminate sulla terra del granito « bleu de Vire », una delle rocce più dure del mondo! Estratto dalla topoguida « Le Calvados… à pied® »

Español :

Caminos hundidos bordeados de apisonadoras, praderas con bœufs (bolas de granito), restos de molinos en la Dathée, numerosos calvarios son testigos de la explotación del granito y de una antigua industria papelera. Camine por la tierra del granito « bleu de Vire », ¡una de las rocas más duras del mundo! Extracto de la topoguía « Le Calvados… à pied® »

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme