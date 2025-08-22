La Vallée de la Sélune Le Teilleul Manche

La Vallée de la Sélune

La Vallée de la Sélune 50640 Le Teilleul Manche Normandie

Durée : 150 Distance : 28000.0 Tarif :

Le circuit parcourt une région au relief tourmenté pour se diriger vers la vallée de la Sélune depuis le Teilleul. Ce circuit emprunte l’ancienne route de Rennes à Domfront, une voie utilisée par les pèlerins au Moyen Age pour rejoindre le Mont Saint-Michel. Un peu plus loin, se présente la montée du tertre Montécot. Ce taillis, constitué essentiellement de gaules de châtaigniers, eut son utilité économique dans le passé. Ainsi, les paysans venaient s’approvisionner en bois pour le cerclage de leurs tonneaux. Le circuit suit ensuite sur environ 6 km environ, l’ancienne voie ferrée reliant Mortain, Barenton et Domfront pour emprunter ensuite petites routes et chemins creux.

English : La Vallée de la Sélune

The circuit goes through a region with a tormented relief to go towards the valley of the Sélune from Le Teilleul. This circuit takes the old road from Rennes to Domfront, a route used by pilgrims in the Middle Ages to reach the Mont Saint-Michel. A little further on is the ascent of the Montécot mound. This coppice, essentially made up of chestnut tree saplings, was of economic use in the past. Thus, the peasants came to get wood for the strapping of their barrels. The circuit then follows for about 6 km, the old railway line linking Mortain, Barenton and Domfront to then take small roads and sunken paths.

Deutsch :

Der Rundweg führt durch eine Region mit bewegtem Relief, um von Le Teilleul aus in das Tal der Sélune zu gelangen. Die Strecke verläuft auf der alten Straße von Rennes nach Domfront, die im Mittelalter von den Pilgern genutzt wurde, um zum Mont Saint-Michel zu gelangen. Ein Stück weiter bietet sich der Aufstieg zum Tertre Montécot an. Dieser Niederwald, der hauptsächlich aus Kastaniengallen besteht, hatte in der Vergangenheit seinen wirtschaftlichen Nutzen. So kamen die Bauern hierher, um sich mit dem Holz für die Umreifung ihrer Fässer zu versorgen. Der Rundgang folgt dann etwa 6 km lang der alten Eisenbahnstrecke zwischen Mortain, Barenton und Domfront und führt dann über kleine Straßen und Hohlwege.

Italiano :

L’itinerario si snoda in una regione di terreni accidentati fino alla valle della Sélune da Le Teilleul. Il percorso segue l’antica strada da Rennes a Domfront, un itinerario utilizzato dai pellegrini nel Medioevo per raggiungere Mont Saint-Michel. Poco più avanti si erge la collina di Montécot. Questo ceduo, costituito essenzialmente da castagni, era economicamente utile in passato. I contadini venivano qui a prendere la legna per le loro botti. Il percorso segue poi la vecchia linea ferroviaria che collega Mortain, Barenton e Domfront per circa 6 km, quindi segue piccole strade e sentieri incassati.

Español :

La ruta recorre una región de terreno accidentado hasta el valle de Sélune desde Le Teilleul. La ruta sigue el antiguo camino de Rennes a Domfront, una ruta utilizada por los peregrinos en la Edad Media para llegar al Monte Saint-Michel. Un poco más adelante, se eleva el montículo de Montécot. Este monte bajo, formado esencialmente por castaños, tuvo una utilidad económica en el pasado. Los agricultores solían venir aquí a buscar madera para sus barriles. A continuación, la ruta sigue la antigua línea de ferrocarril que une Mortain, Barenton y Domfront durante unos 6 km, y luego sigue pequeñas carreteras y caminos hundidos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme