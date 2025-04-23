La vallée de l’Ailette à VTT Vorges Aisne

Ce circuit physique et technique est l’occasion d’une découverte sportive de la vallée de l’Ailette. Au milieu de la forêt de Bouconville-Vauclair, à quelques pas du Chemin des Dames, apparaissent les ruines de l’abbaye de Vauclair, qui fut fondée au XIIe siècle.

English : La vallée de l’Ailette à VTT

This physical and technical circuit offers a sporting way to discover the Ailette valley. In the middle of the Bouconville-Vauclair forest, just a stone’s throw from the Chemin des Dames, are the ruins of Vauclair Abbey, founded in the 12th century.

Deutsch : La vallée de l’Ailette à VTT

Diese physische und technische Strecke bietet die Gelegenheit, das Ailette-Tal auf sportliche Weise zu entdecken. Mitten im Wald von Bouconville-Vauclair, nur wenige Schritte vom Chemin des Dames entfernt, tauchen die Ruinen der Abtei von Vauclair auf, die im 12.

Italiano :

Questo percorso fisico e tecnico offre un modo sportivo per scoprire la valle dell’Ailette. Nel mezzo della foresta di Bouconville-Vauclair, a poca distanza dallo Chemin des Dames, si trovano le rovine dell’abbazia di Vauclair, fondata nel XII secolo.

Español : La vallée de l’Ailette à VTT

Esta ruta física y técnica ofrece una forma deportiva de descubrir el valle de Ailette. En pleno bosque de Bouconville-Vauclair, a poca distancia del Chemin des Dames, se encuentran las ruinas de la abadía de Vauclair, fundada en el siglo XII.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France