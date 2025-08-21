La vallée de l’Airou Champrepus Manche

La vallée de l’Airou

La vallée de l’Airou 50800 Champrepus Manche Normandie

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

Randonnez au cœur de la Vallée de l’Airou ! Au départ de Champrépus, vous cheminez sur les sentiers vers Le Tanu, au fil de deux rivières locales la Douquette et l’Airou. Entre côteaux et bocage, profitez d’une balade verdoyante en pleine nature. Quelques curiosités locales viendront ponctuer votre parcours.

+33 2 33 61 05 69

English : La vallée de l’Airou

Hike in the heart of the Airou Valley! Starting from Champrépus, you walk on the paths to Le Tanu, along two local rivers: the Douquette and the Airou. Between hills and hedges, enjoy a green walk in the middle of nature. Some local curiosities will punctuate your journey.

Deutsch :

Wandern Sie im Herzen des Airou-Tals! Von Champrépus aus wandern Sie auf den Pfaden nach Le Tanu, entlang der beiden lokalen Flüsse Douquette und Airou. Genießen Sie eine grüne Wanderung inmitten der Natur zwischen Hängen und Bocage. Einige lokale Sehenswürdigkeiten säumen Ihren Weg.

Italiano :

Escursione nel cuore della Valle dell’Airou! Partendo da Champrépus, si percorrono i sentieri che portano a Le Tanu, costeggiando due fiumi locali: la Douquette e l’Airou. Tra colline e siepi, godetevi una passeggiata verde in mezzo alla natura. Alcune attrazioni locali punteggeranno il vostro viaggio.

Español :

¡Senderismo en el corazón del valle del Airou! Partiendo de Champrépus, se recorren los senderos de Le Tanu, a lo largo de dos ríos locales: la Douquette y el Airou. Entre colinas y setos, disfrute de un paseo verde en plena naturaleza. Algunos lugares de interés local puntuarán su viaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme