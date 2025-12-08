La Vallée de l’Ante Eraines Calvados

La Vallée de l’Ante

La Vallée de l’Ante 14700 Eraines Calvados Normandie

Durée : 210 Distance : 12000.0 Tarif :

Découvrez un nouveau parcours de randonnée au cœur de la Vallée de l’Ante. Au départ du village d’Eraines, celui-ci vous permettra d’admirer des points de vue magnifiques sur les Monts d’Eraines et le Coteau du Mesnil-Soleil.

http://www.falaise-suissenormande.com/ +33 2 31 90 17 26

English : La Vallée de l’Ante

Discover a new hiking trail in the heart of the Vallée de l’Ante. Starting from the village of Eraines, this one will allow you to admire magnificent viewpoints on the Monts d’Eraines and the Coteau du Mesnil-Soleil.

Deutsch :

Entdecken Sie einen neuen Wanderweg im Herzen des Vallée de l’Ante. Sie beginnt im Dorf Eraines und bietet Ihnen herrliche Ausblicke auf die Monts d’Eraines und den Coteau du Mesnil-Soleil.

Italiano :

Scoprite un nuovo sentiero escursionistico nel cuore della Vallée de l’Ante. Partendo dal villaggio di Eraines, offre magnifiche viste sui Monts d’Eraines e sulla collina di Mesnil-Soleil.

Español :

Descubra una nueva ruta de senderismo en el corazón del Valle del Ante. Con salida desde el pueblo de Eraines, ofrece magníficas vistas de los Montes de Eraines y de la ladera Mesnil-Soleil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par Normandie Tourisme