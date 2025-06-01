La Vallée de l’Arroux Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire
Difficulté moyenne
Parking du centre aquarécréatif (piscine) 71190 Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 10000.0 Tarif :
Une belle balade entre la vallée de l’Arroux et les collines de Velet.
Difficulté moyenne
https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38
English :
A beautiful walk between the Arroux valley and the Velet hills.
Deutsch :
Eine schöne Wanderung zwischen dem Arroux-Tal und den Hügeln von Velet.
Italiano :
Una bella passeggiata tra la valle dell’Arroux e le colline del Velet.
Español :
Un hermoso paseo entre el valle de Arroux y las colinas de Velet.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data