La vallée de l’Elle Saint-Clair-sur-l’Elle Manche

La vallée de l’Elle

La vallée de l’Elle 50680 Saint-Clair-sur-l’Elle Manche Normandie

Durée : 60 Distance : 11000.0 Tarif :

Chemins de terre et petites routes vous mèneront au cœur de la Vallée de l’Elle pour une balade au cœur du Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin. Relativement facile, ce circuit présente néanmoins quelques passages humides. Les aires de pique-nique aménagées le long du parcours offrent d’agréables espaces de détente.

English : La vallée de l’Elle

Paths and small roads will take you to the heart of the Elle Valley for a walk in the heart of the Regional Natural Park of the Cotentin and Bessin marshes. Relatively easy, this circuit nevertheless presents some wet passages. The picnic areas set up along the route offer pleasant places to relax.

Deutsch :

Feldwege und kleine Straßen führen Sie durch das Tal der Elle, wo Sie eine Wanderung im Herzen des Regionalen Naturparks der Sümpfe von Cotentin und Bessin unternehmen. Die Strecke ist relativ einfach, weist jedoch einige feuchte Passagen auf. Die entlang der Strecke eingerichteten Picknickplätze bieten angenehme Erholungsmöglichkeiten.

Italiano :

Sentieri sterrati e piccole strade vi porteranno nel cuore della Vallée de l’Elle per una passeggiata nel cuore del Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin. Anche se relativamente facile, questo percorso presenta alcuni tratti bagnati. Le aree picnic lungo il percorso offrono luoghi piacevoli per rilassarsi.

Español :

Pistas de tierra y pequeños caminos le llevarán al corazón del Valle de l’Elle para dar un paseo en el corazón del Parque Natural Regional de los mares de Cotentin y Bessin. Aunque es relativamente fácil, esta ruta tiene algunos tramos húmedos. Las áreas de picnic a lo largo de la ruta ofrecen lugares agradables para relajarse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme