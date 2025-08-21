La vallée de l’Indrois Chédigny Indre-et-Loire

La vallée de l’Indrois A pieds

La vallée de l’Indrois 37310 Chédigny Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 195 Distance : 13000.0 Tarif :

Cette balade de 13 km avec une variante de 8 km passe dans trois charmants villages du Lochois Chédigny, Azay-sur-Indre et Chambourg-sur-Indre. Partez à la découverte des vallées de l’Indre, de l’Indrois et de leur riche patrimoine naturel.

English : The Indrois valley

This 13 km ramble and 8 km alternative route pass through three charming villages: Chédigny, Azay-sur-Indre and Chambourg-sur-Indre. Discover the Indre and Indrois valleys and their rich natural heritage.

Deutsch : Das Indrois-Tal

Diese 13 km lange Wanderung mit einer 8 km langen Variante führt durch drei charmante Dörfer des Lochois: Chédigny, Azay-sur-Indre und Chambourg-sur-Indre. Entdecken Sie die Täler des Indre und des Indrois und ihr reiches Naturerbe.

Italiano :

Questa passeggiata di 13 km, con un’opzione di 8 km, attraversa tre incantevoli villaggi del Lochois: Chédigny, Azay-sur-Indre e Chambourg-sur-Indre. Scoprite le valli dell’Indre e dell’Indrois e il loro ricco patrimonio naturale.

Español : El valle del Indrois

Este paseo de 13 km, con una opción de 8 km, atraviesa tres encantadores pueblos de Lochois: Chédigny, Azay-sur-Indre y Chambourg-sur-Indre. Descubra los valles de Indre e Indrois y su rico patrimonio natural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire