La Vallée de l’Oeuf Estouy Loiret

La Vallée de l’Oeuf A pieds

La Vallée de l’Oeuf Mairie 45300 Estouy Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 6900.0 Tarif :

L’Œuf et la Rimarde, nés en forêt d’Orléans et bientôt réunis, forment l’Essonne. Ici, au creux de la vallée de l’Œuf , la verdure abonde généreusement et contraste avec la plaine céréalière.

English : The Oeuf valley

The rivers Œuf and Rimarde take their source in the Orléans forest, then flow together towards the Essonne. Here, the depths of the Œuf valley offer a generous and verdant abundance that contrasts with the crop farming plains.

Deutsch :

Die Flüsse Œuf und Rimarde, die im Wald von Orléans entstanden sind und bald zusammenfließen, bilden den Fluss Essonne. Hier, im Tal des Œuf , gibt es reichlich Grün und einen Kontrast zur Getreideebene.

Italiano :

I fiumi L??uf e Rimarde, nati nella foresta di Orléans e presto riuniti, formano l’Essonne. Qui, nella conca della valle dell’uf, il verde abbonda e contrasta con la pianura cerealicola.

Español :

Los ríos L??uf y Rimarde, nacidos en el bosque de Orleans y pronto reunidos, forman el Essonne. Aquí, en la hondonada del valle del ?uf, el verdor abunda y contrasta con la llanura cerealista.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par SIT Centre-Val de Loire