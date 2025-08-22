La vallée de Néron Néron Eure-et-Loir

La vallée de Néron A pieds

La vallée de Néron Place de l’église 28210 Néron Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 8500.0 Tarif :

Vous serez séduit par le patrimoine de Néron avec son église et sa ferme médiévale mais également par le charme de Vacheresses-les-Basses avec son manoir et ses jolies maisons longeant le ruisseau. Au retour de balade, ne repartez pas sans un panier de produits fermiers d’origine biologique.

English :

You will be seduced by the heritage of Néron with its church and its medieval farm but also by the charm of Vacheresses-les-Basses with its manor and its pretty houses along the stream. When you return from your walk, don’t leave without a basket of organic farm products.

Deutsch :

Das Kulturerbe von Néron mit seiner Kirche und seinem mittelalterlichen Bauernhof wird Sie begeistern, aber auch der Charme von Vacheresses-les-Basses mit seinem Herrenhaus und den hübschen Häusern entlang des Bachs. Wenn Sie von Ihrem Spaziergang zurückkehren, sollten Sie nicht ohne einen Korb mit

Italiano :

Sarete sedotti dal patrimonio di Néron con la sua chiesa e la sua fattoria medievale, ma anche dal fascino di Vacheresses-les-Basses con il suo maniero e le sue graziose case lungo il torrente. Quando tornate dalla vostra passeggiata, non andate via senza un cestino di prodotti agricoli biologici.

Español :

Le seducirá el patrimonio de Néron con su iglesia y su granja medieval, pero también el encanto de Vacheresses-les-Basses con su casa solariega y sus bonitas casas a lo largo del arroyo. Cuando vuelva de su paseo, no se vaya sin una cesta de productos agrícolas ecológicos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire