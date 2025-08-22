La vallée d’Enfer Croissy-sur-Celle Oise
vendredi 1 mai 2026.
A pieds Facile
Aire de la coulée verte 60120 Croissy-sur-Celle Oise Hauts-de-France
Durée : 210 Distance : 13900.0
La Vallée d’Enfer n’a rien d’infernal, bien au contraire.
Cet itinéraire qui chemine entre les départements de l’Oise et de la Somme longe la vallée de la Selle et offre de très beaux points de vue depuis Belleuse.
English : La vallée d’Enfer
There’s nothing hellish about Hell Valley, on the contrary
This itinerary, which runs between the departments of Oise and Somme, runs along the Selle valley and offers beautiful views from Belleuse.
Deutsch : La vallée d’Enfer
Das Höllental hat nichts Höllisches an sich, ganz im Gegenteil
Diese Route, die zwischen den Departements Oise und Somme verläuft, führt am Tal der Selle entlang und bietet von Belleuse aus wunderschöne Aussichtspunkte.
Italiano :
La Vallée d’Enfer non ha nulla di infernale, al contrario
Questo percorso, che si snoda tra i dipartimenti dell’Oise e della Somme, segue la valle della Selle e offre splendidi panorami da Belleuse.
Español : La vallée d’Enfer
El Valle de Enfer no tiene nada de infernal, sino todo lo contrario
Esta ruta, que discurre entre los departamentos de Oise y Somme, sigue el valle de la Selle y ofrece hermosas vistas desde Belleuse.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France