La vallée d’Enfer Croissy-sur-Celle Oise

La vallée d’Enfer A pieds Facile

La vallée d’Enfer Aire de la coulée verte 60120 Croissy-sur-Celle Oise Hauts-de-France

Durée : 210 Distance : 13900.0 Tarif :

La Vallée d’Enfer n’a rien d’infernal, bien au contraire.

Cet itinéraire qui chemine entre les départements de l’Oise et de la Somme longe la vallée de la Selle et offre de très beaux points de vue depuis Belleuse.

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La vallée d’Enfer

There’s nothing hellish about Hell Valley, on the contrary

This itinerary, which runs between the departments of Oise and Somme, runs along the Selle valley and offers beautiful views from Belleuse.

Deutsch : La vallée d’Enfer

Das Höllental hat nichts Höllisches an sich, ganz im Gegenteil

Diese Route, die zwischen den Departements Oise und Somme verläuft, führt am Tal der Selle entlang und bietet von Belleuse aus wunderschöne Aussichtspunkte.

Italiano :

La Vallée d’Enfer non ha nulla di infernale, al contrario

Questo percorso, che si snoda tra i dipartimenti dell’Oise e della Somme, segue la valle della Selle e offre splendidi panorami da Belleuse.

Español : La vallée d’Enfer

El Valle de Enfer no tiene nada de infernal, sino todo lo contrario

Esta ruta, que discurre entre los departamentos de Oise y Somme, sigue el valle de la Selle y ofrece hermosas vistas desde Belleuse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France