La vallée des agneaux Flavigny-le-Grand-et-Beaurain Aisne

La vallée des agneaux A pieds

La vallée des agneaux Place du village à Beaurain 02120 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain Aisne Hauts-de-France

Au départ du village fleuri et de l’église fortifiée de Beaurain, le circuit emprunte un temps l’Axe Vert, offrant de jolies vues sur la vallée de l’Oise et, au loin, sur le château des ducs de Guise.

English :

Starting from the flowery village and the fortified church of Beaurain, the circuit follows the Axe Vert for a while, offering pretty views over the Oise valley and, in the distance, the castle of the Dukes of Guise.

Deutsch :

Ausgehend vom Blumendorf und der befestigten Kirche von Beaurain verläuft der Rundweg eine Zeit lang auf der Grünen Achse und bietet schöne Ausblicke auf das Oise-Tal und in der Ferne auf das Schloss der Herzöge von Guise.

Italiano :

Partendo dal villaggio fiorito e dalla chiesa fortificata di Beaurain, il percorso segue per un po’ l’Asse Verde, offrendo belle vedute sulla valle dell’Oise e, in lontananza, sul castello dei duchi di Guise.

Español :

Partiendo del pueblo lleno de flores y de la iglesia fortificada de Beaurain, la ruta sigue durante un rato el Eje Verde, ofreciendo hermosas vistas sobre el valle del Oise y, a lo lejos, el castillo de los duques de Guisa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-30 par Agence Aisne Tourisme