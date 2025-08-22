La vallée des ducs Guise Aisne

La vallée des ducs A pieds

Sillonnant la vallée de l’Oise, ce circuit donne un avant-goût des richesses de la Thiérache. Au départ de Guise, la balade permet tout d’abord de découvrir le patrimoine fluvial de la région, cadre pittoresque de la batellerie d’antan.

Puis, le second jour, c’est au tour du patrimoine rural de se mettre en scène les fermes et les églises fortifiées qui jalonnent le circuit profilent leurs imposantes silhouettes entre les haies bocagères.

English :

Crossing the Oise valley, this circuit gives a foretaste of the richness of the Thiérache. Departing from Guise, the walk first of all allows you to discover the river heritage of the region, a picturesque setting for the inland waterways of yesteryear.

Then, on the second day, it’s the turn of the rural heritage to take centre stage: the farms and fortified churches that line the route outline their imposing silhouettes between the hedges of the hedgerows.

Deutsch :

Diese Tour führt durch das Oise-Tal und bietet einen Vorgeschmack auf die Reichtümer der Thiérache. Von Guise aus können Sie zunächst das Flusserbe der Region entdecken, eine malerische Kulisse für die Binnenschifffahrt von einst.

Am zweiten Tag ist das ländliche Erbe an der Reihe: Die Bauernhöfe und Wehrkirchen entlang der Strecke zeichnen sich durch ihre imposanten Silhouetten zwischen den Hecken ab.

Italiano :

Attraversando la valle dell’Oise, questo tour offre un assaggio delle ricchezze della Thiérache. Partendo da Guise, la passeggiata permette innanzitutto di scoprire il patrimonio fluviale della regione, la cornice pittoresca delle vie d’acqua interne di un tempo.

Poi, il secondo giorno, è il turno del patrimonio rurale ad essere protagonista: le fattorie e le chiese fortificate che costeggiano il percorso profilano le loro imponenti sagome tra le siepi.

Español :

Atravesando el valle del Oise, este recorrido ofrece un anticipo de las riquezas de la Thiérache. Partiendo de Guise, el paseo permite descubrir el patrimonio fluvial de la región, el pintoresco escenario de las vías navegables de antaño.

Luego, en la segunda jornada, le toca el turno al patrimonio rural: las granjas e iglesias fortificadas que bordean la ruta perfilan sus imponentes siluetas entre los setos.

