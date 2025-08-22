La vallée des miroirs Bailleul-sur-Thérain Oise
La vallée des miroirs Bailleul-sur-Thérain Oise vendredi 1 mai 2026.
La vallée des miroirs En VTT Très facile
La vallée des miroirs Eglise St Lubin, rue du gravier 60930 Bailleul-sur-Thérain Oise Hauts-de-France
Durée : 90 Distance : 6200.0 Tarif :
Cet itinéraire au départ de l’Eglise Saint-Lubin est une promenade bucolique tout à fait adaptée aux familles.
Après la balade, vous pourrez pique-niquer aux abords des étangs ou vous initier à la pêche.
English : La vallée des miroirs
This itinerary, starting from the Saint-Lubin Church, is a bucolic walk that is perfectly adapted to families
After the walk, you can have a picnic near the ponds or try your hand at fishing.
Deutsch : La vallée des miroirs
Diese Route, die an der Kirche Saint-Lubin beginnt, ist ein bukolischer Spaziergang, der sich sehr gut für Familien eignet
Nach dem Spaziergang können Sie an den Teichen ein Picknick machen oder sich mit dem Angeln vertraut machen.
Italiano :
Questo itinerario, che parte dalla chiesa di Saint-Lubin, è una passeggiata bucolica perfettamente adatta alle famiglie
Dopo la passeggiata, si può fare un picnic presso gli stagni o cimentarsi nella pesca.
Español : La vallée des miroirs
Este itinerario, que parte de la iglesia de Saint-Lubin, es un paseo bucólico que se adapta perfectamente a las familias
Tras el paseo, puede hacer un picnic junto a los estanques o probar a pescar.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France