La vallée des miroirs Bailleul-sur-Thérain Oise

La vallée des miroirs En VTT Très facile

La vallée des miroirs Eglise St Lubin, rue du gravier 60930 Bailleul-sur-Thérain Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 6200.0 Tarif :

Cet itinéraire au départ de l’Eglise Saint-Lubin est une promenade bucolique tout à fait adaptée aux familles.

Après la balade, vous pourrez pique-niquer aux abords des étangs ou vous initier à la pêche.

English : La vallée des miroirs

This itinerary, starting from the Saint-Lubin Church, is a bucolic walk that is perfectly adapted to families

After the walk, you can have a picnic near the ponds or try your hand at fishing.

Deutsch : La vallée des miroirs

Diese Route, die an der Kirche Saint-Lubin beginnt, ist ein bukolischer Spaziergang, der sich sehr gut für Familien eignet

Nach dem Spaziergang können Sie an den Teichen ein Picknick machen oder sich mit dem Angeln vertraut machen.

Italiano :

Questo itinerario, che parte dalla chiesa di Saint-Lubin, è una passeggiata bucolica perfettamente adatta alle famiglie

Dopo la passeggiata, si può fare un picnic presso gli stagni o cimentarsi nella pesca.

Español : La vallée des miroirs

Este itinerario, que parte de la iglesia de Saint-Lubin, es un paseo bucólico que se adapta perfectamente a las familias

Tras el paseo, puede hacer un picnic junto a los estanques o probar a pescar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France