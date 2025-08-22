La vallée d’or Babœuf Oise

La vallée d’or A pieds Facile

La vallée d’or Eglise 60400 Babœuf Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 8500.0 Tarif :

Ah… Caprices de nos rivières ! L’Oise a choisi un débit plutôt calme, mais quand viennent les pluies d’hiver, elle se met à divaguer en dehors de son lit, envahissant pendant plusieurs mois des prairies qui acquièrent des qualités écologiques incroyables… Bienvenue au royaume du râle des genêts…

Soleil et ondée alternaient comme nuit et jour…L’Oise qui avait mis tant de siècles à créer la vallée d’Or, semblait avoir changé d’idée et être encline à détruire son œuvre. Que ne peut faire une rivière en suivant les lois de la pesanteur, en toute simplicité du coeur RL Stevenson (En canoë sur les rivières du Nord).

English : La vallée d’or

Ah, the whims of our rivers! The Oise has chosen a rather calm flow, but when the winter rains come, it begins to wander outside its bed, invading meadows for several months on end, acquiring incredible ecological qualities? Welcome to the kingdom of the corncrake?

Sunshine and showers alternated like night and day… The Oise, which had taken so many centuries to create the Vallée d’Or, seemed to have changed its mind and was inclined to destroy its work. What can’t a river do by following the laws of gravity, in all simplicity of heart? RL Stevenson (En canoë sur les rivières du Nord).

Deutsch : La vallée d’or

Ah, die Launen unserer Flüsse! Die Oise hat sich für eine eher ruhige Fließgeschwindigkeit entschieden, aber wenn der Winterregen kommt, beginnt sie, außerhalb ihres Bettes zu wandern und überschwemmt mehrere Monate lang Wiesen, die unglaubliche ökologische Qualitäten erlangen? Willkommen im Reich des Wachtelkönigs!

Sonne und Regen wechselten sich ab wie Tag und Nacht… Die Oise, die so viele Jahrhunderte gebraucht hatte, um das Goldene Tal zu schaffen, schien ihre Meinung geändert zu haben und ihr Werk zu zerstören. Was kann ein Fluss nicht alles tun, wenn er den Gesetzen der Schwerkraft folgt, in aller Einfachheit des Herzens RL Stevenson (Mit dem Kanu auf den Flüssen des Nordens).

Italiano :

Ah, i capricci dei nostri fiumi! L’Oise ha scelto un corso abbastanza tranquillo, ma quando arrivano le piogge invernali inizia a vagare fuori dal suo letto, invadendo i prati per diversi mesi alla volta, acquisendo incredibili qualità ecologiche? Benvenuti nel regno del re di quaglie?

L’Oise, che aveva impiegato tanti secoli per creare la Vallée d’Or, sembrava aver cambiato idea ed essere propenso a distruggere la sua opera. Cosa non può fare un fiume seguendo le leggi della gravità, in tutta semplicità di cuore? RL Stevenson (Canoa sui fiumi del Nord).

Español : La vallée d’or

¡Ah, los caprichos de nuestros ríos! El Oise ha optado por un caudal bastante tranquilo, pero cuando llegan las lluvias invernales, empieza a vagar fuera de su cauce, invadiendo praderas durante varios meses seguidos, adquiriendo increíbles cualidades ecológicas? Bienvenidos al reino del guión de codornices?

El Oise, que había tardado tantos siglos en crear el Vallée d’Or, parecía haber cambiado de opinión e inclinarse a destruir su obra. ¿Qué no puede hacer un río siguiendo las leyes de la gravedad, con toda sencillez de corazón? RL Stevenson (Piragüismo en los ríos del Norte).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-04 par SIM Hauts-de-France