La Vallée Droite Ons-en-Bray Oise

La Vallée Droite Entre l’église et la mairie 60650 Ons-en-Bray Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 9900.0 Tarif :

Parcourez les chemins creux et sentiers bordés de haies arbustives. Sur le retour, vous pourrez admirer les fermes typiques de ce secteur.

English : La Vallée Droite

Wander along sunken paths and paths lined with shrub hedges. On the way back, you can admire the typical farms of this area.

Deutsch : La Vallée Droite

Gehen Sie durch Hohlwege und Pfade, die von Strauchhecken gesäumt sind. Auf dem Rückweg können Sie die für diese Gegend typischen Bauernhäuser bewundern.

Italiano :

Percorrete i vicoli e i sentieri incassati e fiancheggiati da siepi arbustive. Sulla via del ritorno, si possono ammirare le tipiche fattorie di questa zona.

Español : La Vallée Droite

Camine por las callejuelas hundidas y los senderos bordeados de setos arbustivos. En el camino de vuelta, podrá admirar las granjas típicas de esta zona.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France