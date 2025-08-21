La Vallée du Bézo Ligny-en-Brionnais Saône-et-Loire

La Vallée du Bézo En VTT assistance électrique Facile

La Vallée du Bézo Place de l’église 71110 Ligny-en-Brionnais Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Au fil de ce parcours, vous pourrez admirer un magnifique panorama qui s’étend de Dun aux Monts de la Madeleine, cheminer le long du Bézo, affluent du Sornin et découvrir le patrimoine le château de Montcelly (18ème siècle), la chapelle de Saint-Amable et bien évidemment l’église en partie romane.

Facile

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Along the way, you will be able to admire a magnificent panorama that stretches from Dun to the Monts de la Madeleine, walk along the Bézo, a tributary of the Sornin, and discover the heritage: the castle of Montcelly (18th century), the chapel of Saint-Amable and, of course, the partly Romanesque church.

Deutsch :

Auf dieser Strecke können Sie ein herrliches Panorama bewundern, das sich von Dun bis zu den Monts de la Madeleine erstreckt, entlang des Bézo, einem Nebenfluss des Sornin, wandern und das Kulturerbe entdecken: das Schloss von Montcelly (18. Jahrhundert), die Kapelle Saint-Amable und natürlich die teilweise romanische Kirche.

Italiano :

Lungo il percorso si può ammirare un magnifico panorama che spazia da Dun ai Monts de la Madeleine, camminare lungo il Bézo, affluente del Sornin, e scoprire il patrimonio: il castello di Montcelly (XVIII secolo), la cappella di Saint-Amable e, naturalmente, la chiesa in parte romanica.

Español :

Por el camino, podrá admirar un magnífico panorama que se extiende desde Dun hasta los Montes de la Madeleine, pasear por el Bézo, afluente del Sornin, y descubrir el patrimonio: el castillo de Montcelly (siglo XVIII), la capilla de Saint-Amable y, por supuesto, la iglesia parcialmente románica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data